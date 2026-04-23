Sind die Roten gegen den LASK gerecht gewesen?

Viele heiße Szenen, zwei Tore und als Tüpfelchen auf dem i zwei Ausschlüsse: Das Spitzenduell von SK Sturm Graz und LASK hat kaum etwas ausgelassen! Aber was meinen Sie: Sind die beiden Gelb-Roten Karten gegen die Elf von Didi Kühbauer gerecht gewesen? krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).