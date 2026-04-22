Umzugsservice-Deluxe für vier bedrohte Feldhamster

Am Wienerberg leben sie, graben ihre Röhren in die Erde und horten Vorräte: Die Rede ist vom Feldhamster – eine in Österreich streng geschützte Tierart, die im Stadtgebiet kaum noch vorkommt. Vier Exemplare dieser possierlichen Nager haben ausgerechnet auf einem Areal ihr Revier aufgeschlagen, das die Wiener Netze für ein Bauprojekt benötigen. Der Energieversorger erneuert dort eine Gasdruckregelanlage: Die alte wird abgerissen, eine neue an anderer Stelle errichtet. Für die kleinen Bewohner bedeutet das zwangsläufig: Umzug.