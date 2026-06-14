Karenz: Wiener Väter als landesweite Vorreiter

Umgekehrt beweisen die Zahlen, dass der „Papa-Monat“ meistens ohne Wirkung verpufft. Österreichweit verabschieden sich zehn Prozent der Väter nach einem Monat wieder in das Berufsleben. Nur halb so viele kümmern sich zusätzlich auch per Karenz um ihre Kinder. Achleitner sieht damit bewiesen, dass „Gleichstellung nicht durch ein paar Wochen Ausnahmezustand entsteht.“ Wien ist auch dabei die Ausnahme: Hier ist der Anteil von Vätern, die sowohl Papa-Monat als auch Karenz in Anspruch nehmen, gegen den Bundestrend höher als der Anteil der Ein-Monats-Papas.