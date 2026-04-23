So will Wien in Bädern jetzt für Sicherheit sorgen

Mehrere Vorfälle sexueller Belästigung in Wiener Hallenbädern sorgten im Vorjahr für Schlagzeilen. In Saunabereichen wurden Frauen von Männern angestarrt und sexuell belästigt – teils offen, teils wiederholt, mitten im laufenden Badebetrieb. Das Personal wusste vielfach nicht, wie es reagieren sollte. Betroffene wurden mit lapidaren Aussagen abgespeist, die Täter durften bleiben.