So will Wien in Bädern jetzt für Sicherheit sorgen

Nach mehreren Übergriffen in Wiener Hallenbädern hat die Stadt – wenn auch spät – gehandelt. Ein neuer Verhaltenskodex der Wiener Bäder soll klare Regeln setzen. Was Tätern nun droht und wie Mitarbeiter reagieren sollen.
Mehrere Vorfälle sexueller Belästigung in Wiener Hallenbädern sorgten im Vorjahr für Schlagzeilen. In Saunabereichen wurden Frauen von Männern angestarrt und sexuell belästigt – teils offen, teils wiederholt, mitten im laufenden Badebetrieb. Das Personal wusste vielfach nicht, wie es reagieren sollte. Betroffene wurden mit lapidaren Aussagen abgespeist, die Täter durften bleiben.
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