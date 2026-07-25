Orbán vergleicht seinen Nachfolger mit Hitler

„Zu solchen Mitteln haben Hitler und Kommunisten gegriffen“

Die Regierung unter TISZA-Chef Péter Magyar würde mit ihrer Willkürherrschaft immer wieder neue Mittel ergreifen für die Abrechnung mit der Opposition und deren Vernichtung. Hier erinnerte Orbán an das neue Amt für Vermögensschutz, das er mit der kommunistischen Staatsschutzbehörde AVH, der gefürchteten Geheimpolizei, verglich. Zu solchen Mitteln hätten nur die Kommunisten und der deutsche Diktator Adolf Hitler gegriffen, behauptete Orbán.