Wie Prinzhorn-Gruppe Geschäft in Europa ausbaut

Die Nummer eins in Europa ist ein heimisches Familienunternehmen in sechster Generation und verleibt sich aktuell einen Konkurrenten nach dem anderen ein. Was das Erfolgsgeheimnis der Prinzhorn Group ist und wie die Zukunft für den Konzern, der in 16 Ländern agiert, aussieht ...
Der europäische Marktführer bei Papier, Recycling und Verpackungslösungen ist ein Wiener Familienunternehmen aus dem 23. Bezirk – Liesing. Mit drei Standorten in Österreich und insgesamt 39 Werken in ganz Europa produziert die Prinzhorn Group in sechster Generation Papier und Wellpappe und greift weiter nach der Konkurrenz in Europa.
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