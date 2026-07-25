Wettbetrug? Neuer Wirbel um Trumps WM-Intervention

Gab es Insiderwissen?

So soll ausgerechnet die nach Trumps Intervention bei FIFA-Boss Gianni Infantino annullierte Rote Karte gegen den US-Amerikaner Folarin Balogun Teil der Ermittlungen sein. Grund: Auf dem Prognosemarkt Polymarket, der auf Kryptowährungen basiert, soll es bereits am 2. Juli – also unmittelbar nach dessen Ausschluss – möglich gewesen sein, darauf zu wetten, ob Balogun im Achtelfinale gegen Belgien wieder spielen wird. Die Sperre wurde allerdings erst am 5. Juli von der FIFA aufgehoben.