Legenden-Aufmarsch! Copa Eleven hier im Livestream

Am Samstag steigt mit der COPA Eleven in der Grazer „Gruabn“ das Sommer-Highlight für Fußball-Nostalgiker, wenn sich die Stars von früher mit einer Hobbyauswahl messen. „Krone“-Plus-Abonnenten können das Event hier im Livestream (siehe unten) verfolgen!
Ein Highlight für Fußball-Nostalgiker steht vor der Tür! Wenn sich die „Altstars“ der Copa Pele am Samstag in der altehrwürdigen Grazer Gruabn mit Hobbykickern messen, sind jede Menge Schmäh und nach wie vor spektakuläre Spielzüge garantiert.
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