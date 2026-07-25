LIVESTREAM: Donaufeld auf Sensation gegen GAK aus

Die letzten Testspiele sind absolviert – jetzt geht es ans Eingemachte! Im ÖFB-Cup wird heute für Ostligist Donaufeld und Bundesligist GAK die neue Pflichtspielsaison eröffnet. Mit einem ganz besonderen Familienduell: Neo-Grazer Peter Michorl trifft auf seinen Onkel und Donaufeld-Coach Josef Michorl. Bei uns gibt es dieses Spiel im Livestream und auf krone.tv.