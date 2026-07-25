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Pilot kam ums Leben

Kleinflugzeug stürzt ab und kracht in Wohnhaus

Ausland
25.07.2026 15:00
Die Einsatzkräfte eilten an den Absturzort, doch für den Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Die Einsatzkräfte eilten an den Absturzort, doch für den Piloten kam jede Hilfe zu spät.(Bild: Joerg Huettenhoelscher, stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der deutschen Ortschaft Ganderkesee in Niedersachsen ist am Samstagvormittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Maschine durchschlug das Dach eines Wohnhauses, für den Piloten kam jede Hilfe zu spät. 

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Das Leichtflugzeug, eine Tecnam P2010, war gegen 11 Uhr in das Dach eines Einfamilienhauses gestürzt. Nach Angaben der Polizei waren die Bewohner zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte konnten den Piloten nur noch tot aus dem Wrack bergen. 

Suche nach weiterer Person
Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Da der Verdacht bestand, dass sich noch eine weitere Person an Bord befunden hatte, wurden die Wrackteile weiter untersucht. Bislang konnte aber niemand gefunden werden. 

Was zu dem Unglück führte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Maschine war am Samstagmorgen von Bremen aus gestartet, am Flugplatz Ganderkesee gelandet und kurz darauf wieder abgehoben. Rund sechs Minuten nach dem erneuten Start stürzte das Flugzeug dann in das Wohnhaus.

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