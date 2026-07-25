Lilli Tagger kämpft um Final-Einzug, heute LIVE

Halbfinale beim WTA-250-Turnier in Prag! Lilli Tagger kämpft gegen Lokalmatadorin Barbora Krejcikova um den Einzug ins Finale. Das Match beginnt nicht vor 14.40 Uhr. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die 18-jährige Tagger setzte sich am Freitag gegen die als Nummer 3 gesetzte Tschechin Sara Bejlek in zwei Sätzen durch, siegte ohne große Probleme mit 6:3 und 6:4. Geht der Erfolgslauf heute weiter?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.