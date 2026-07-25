700-PS-Elektroauto stürzte samt Hänger von Straße

Auf Abwegen war ein Deutscher mit seinem E-Auto und einem Hänger in Schwendau (Tiroler Bezirk Schwaz) am Freitagabend unterwegs. Der Lenker wollte Brennholz bei einer Ferienhütte abladen. Bei einem Steilstück blieb der 700 PS starke Bolide hängen. Als der Mann ausstieg, kippte das Auto samt Hänger vom Feldweg.
Der Deutsche war gegen 19 Uhr mit seinem Elektroauto samt vollbeladenem Anhänger über einen steilen Feldweg am Hochschwendberg unterwegs. Er wollte dort offenbar Brennholz bei der Ferienhütte abladen. Anschließend wendete er das Gespann und wollte wieder nach oben fahren.
Bei einem Steilstück blieb das Auto mit dem Hänger hängen. Der Lenker stieg aus, um nachzusehen. In diesem Moment stürzte das Auto samt Hänger vom Feldweg in die Tiefe.
Feuerwehren bargen das Gespann am nächsten Tag
Für den Mann hieß es jedoch, bitte warten. Denn die Bergung in der Nacht war nicht möglich. Erst am Samstag konnten die Florianijünger der Freiwilligen Feuerwehren Schwendau und Mayrhofen das Gespann in schweißtreibender Arbeit mittels Hubzug und Seilwinde aus der misslichen Lage befreien und über das Steilstück hinaufziehen.
Von dort konnte der Lenker mit dem Auto selbst zum Parkplatz fahren. Er selbst blieb zum Glück unverletzt.
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