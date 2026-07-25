700-PS-Elektroauto stürzte samt Hänger von Straße

Feuerwehren bargen das Gespann am nächsten Tag

Für den Mann hieß es jedoch, bitte warten. Denn die Bergung in der Nacht war nicht möglich. Erst am Samstag konnten die Florianijünger der Freiwilligen Feuerwehren Schwendau und Mayrhofen das Gespann in schweißtreibender Arbeit mittels Hubzug und Seilwinde aus der misslichen Lage befreien und über das Steilstück hinaufziehen.