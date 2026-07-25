Quentin Halys ist Sensations-Sieger in Kitzbühel

„Ich bin so glücklich. Ich habe heute ein tolles Match gespielt und Sascha ist ein so toller Spieler. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen“, sagte Halys, der sich im Ranking auf Platz 51 katapultierte. „Der erste ATP-Titel wird für immer in meinem Herzen bleiben. Die Atmosphäre hier ist so toll, wir sehen uns sicher nächstes Jahr wieder“, versprach er.