Kletterspezialist Carapaz gewinnt Königsetappe!

Dreimal höchste Kategorie

Die 20. Etappe präsentierte sich noch einmal enorm selektiv. Bei der Etappe mit den meisten zu überwindenden Höhenmetern bei dieser Tour standen drei Anstiege der höchsten Kategorie an. Darunter die Kletterpartie zum Alpen-Giganten Col du Galibier, dem Dach der Tour mit einer durchschnittlichen Steigung von fast sieben Prozent auf 17,7 Kilometern. Oben auf dem Gipfel war Carapaz Erster und sicherte sich wichtige Punkte für die Bergwertung. „Ich denke, ich habe mir das Bergtrikot heute verdient“, sagte Carapaz. „Es war eine wunderbare Tour für mich.“