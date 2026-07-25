Diesel kostet ein Fünftel mehr als zu Monatsbeginn

Ein Liter Diesel kostet in Oberösterreich derzeit um ein Fünftel mehr als noch Anfang Juli. Experten diskutieren jetzt mögliche Gegenmaßnahmen – von Margeneingriffen bis Steuersenkungen. Und der ARBÖ empfiehlt: Wer zu Wochenbeginn tankt, kann bares Geld sparen.
Déjà-vu an der Zapfsäule: Wie im Frühling steigen jetzt die Treibstoffpreise infolge des Iran-Krieges erneut kräftig an. In Oberösterreich legte der Diesel seit Monatsbeginn um ein Fünftel zu und liegt nun wieder über der Zwei-Euro-Marke – siehe Grafik.
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