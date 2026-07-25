Hitzeschutz in Schulen? „Keinen Alkohol trinken!“

Wie das Land OÖ gedenke, Bildungseinrichtungen künftig hitzefit zu machen – das wollten die Grünen mittels schriftlicher Anfrage an die zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) wissen. Diese legt auf Anfrage keinen Masterplan vor, sondern gibt Kindern und Pädagogen eher sonderbare Tipps.
Die nächste Hitzewelle ist im Anrollen – aber zumindest sind Ferien, und niemand muss in Klassenräumen und Kindergärten schwitzen. Situationen wie Ende Juni, als das Thermometer in den Innenräumen von Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen (KBB) auf bis zu 30 Grad und mehr kletterte, dürften aber wiederkehren. Denn eine Maßnahmenoffensive gegen heiße Schulen und Kindergärten ist in Oberösterreich nicht in Sicht, wie aus der aktuellen Beantwortung einer Grünen-Anfrage durch die Bildungsreferentin hervorgeht.
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