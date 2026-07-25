Sohn musste zusehen, wie Vater tödlich stürzte

Zweieinhalb Stunden Großeinsatz

Der Biker schlitterte in den Gegenverkehr, ein Ausweichmanöver einer entgegenkommenden Linzerin (83) brachte keinen Erfolg und ihr Auto rammte den 41-Jährigen. Sein Sohn konnte den Unfallhergang nur hilflos mitansehen. Der Vater blieb schwerst verletzt liegen, sofort wurden Reanimationsversuche in Gang gesetzt – doch es gab keine Rettung mehr. Fünf Polizeistreifen, der Notarzthelikopter, das Rote Kreuz und auch die Feuerwehr standen im Großeinsatz, der erst nach zweieinhalb Stunden beendet war. Der geschockte 20-Jährige wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.