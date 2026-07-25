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Bei Motorrad-Ausfahrt:

Sohn musste zusehen, wie Vater tödlich stürzte

Oberösterreich
25.07.2026 17:17
Auch das Team des Notarzthelikopters konnte für den Motorradlenker aus Micheldorf nichts mehr ...
Auch das Team des Notarzthelikopters konnte für den Motorradlenker aus Micheldorf nichts mehr tun(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Ein Albtraum wurde für einen jungen Motorradfahrer bei einer Ausfahrt mit seinem Papa in Oberösterreich zur Realität: Der 20-Jährige musste mitansehen, wie sein Vater (41) stürzte und gegen ein Auto prallte. Obwohl sofort Zeugen halfen, konnten sie den Micheldorfer nicht mehr retten. Die Verletzungen waren zu schwer – er starb.

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Vater und Sohn waren am sonnigen Samstag in der Früh zu einer gemeinsamen Tour aufgebrochen. Das Micheldorfer Duo war bei Klaus auf der Pyhrnpass-Straße unterwegs – der Vater voran, der Sohn hinter ihm –, als der 41-Jährige ohne sichtlichen Grund gegen 9.30 Uhr plötzlich in einer Rechtskurve stürzte.

Zweieinhalb Stunden Großeinsatz
Der Biker schlitterte in den Gegenverkehr, ein Ausweichmanöver einer entgegenkommenden Linzerin (83) brachte keinen Erfolg und ihr Auto rammte den 41-Jährigen. Sein Sohn konnte den Unfallhergang nur hilflos mitansehen. Der Vater blieb schwerst verletzt liegen, sofort wurden Reanimationsversuche in Gang gesetzt – doch es gab keine Rettung mehr. Fünf Polizeistreifen, der Notarzthelikopter, das Rote Kreuz und auch die Feuerwehr standen im Großeinsatz, der erst nach zweieinhalb Stunden beendet war. Der geschockte 20-Jährige wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.

Gegenverkehr übersehen
Es war nicht der einzige Motorradunfall am schönen Samstag: Gegen Mittag wollte ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Peuerbach in Hartkirchen von der Nibelungen-Straße links ins Aschachtal einbiegen, übersah dabei aber das Auto eines 24-Jährigen aus St. Aegidi. Der Biker wurde gerammt und schwer verletzt. Der Autolenker und seine vier Mitfahrer (18 bis 32 Jahre alt) blieben heil.

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Und auch in St. Konrad krachte es: Eine 37-jährige Autofahrerin aus Koppl (Salzburg-Land) übersah einen von rechts kommenden Motorradfahrer, als sie in eine Kreuzung einfuhr. Der 42-Jährige aus Pinsdorf wurde über die Motorhaube geschleudert und kam schwer verletzt ins Spital nach Vöcklabruck. Die Autofahrerin und ihre beiden kleinen Söhne überstanden den Anprall unverletzt.

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