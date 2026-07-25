Warum Walter Ruck die ÖVP weiterhin beschäftigt

Mikl-Leitner erinnerte daran, „wie wichtig Anstand, Respekt und Verlässlichkeit für das Zusammenleben sind“. Gerade von denen, „die Verantwortung für unser Land und unsere Gemeinschaft tragen, wird zu recht umso mehr erwartet, dass sie diesen Werten gerecht werden“. Und als Mutter zweier Töchter fügte die Landeshauptfrau hinzu: „Die Frauen und Mädchen in unserem Land müssen sich darauf verlassen können, dass wir sie schützen. Dass wir gleichberechtigt in unserem Land zusammenleben und alle die gleichen Chancen haben. Dafür haben wir zu sorgen. Nicht mehr und nicht weniger.“