Messerangreifer nach Cobra-Einsatz in Lebensgefahr

Schüsse in Notwehr

Dann eskalierte die Lage: Kaum, dass die Elitekräfte vor Ort waren, attackierte der Tatverdächtige einen Beamten mit einem Messer, daraufhin wurden in Notwehr mehrere Schüsse abgegeben. Laut Exekutive wurden sowohl der Tatverdächtige als auch der Beamte verletzt. Beide sind nach der medizinischen Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht worden. Zur Schwere der Verletzungen wollte sich die Polizei nicht äußern – nach Informationen der „Krone“ schwebt der Angreifer in Lebensgefahr, der Polizist dürfte indes nur leichte Verletzungen erlitten haben.