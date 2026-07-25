Messerangreifer nach Cobra-Einsatz in Lebensgefahr

Am Samstag gegen Mittag kam es in Bregenz wegen einer gefährlichen Drohung zu einem großen Polizeieinsatz. Aufgrund der brenzligen Situation vor Ort wurde das Einsatzkommando Cobra hinzugezogen. Kurz danach fielen mehrere Schüsse.
Noch sind die genauen Hintergründe des Großeinsatzes im Bregenzer Nobelviertel unklar. Wie die „Krone“ in Erfahrung brachte, hat ein mit einem Messer bewaffneter Mann seiner Freundin angedroht, sie umzubringen. Zunächst versuchte eine Verhandlungsgruppe der Polizei noch, die Situation verbal zu entschärfen. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung und der psychischen Verfassung des Tatverdächtigen wurde schließlich das Sondereinsatzkommando Cobra hinzugezogen.
Schüsse in Notwehr
Dann eskalierte die Lage: Kaum, dass die Elitekräfte vor Ort waren, attackierte der Tatverdächtige einen Beamten mit einem Messer, daraufhin wurden in Notwehr mehrere Schüsse abgegeben. Laut Exekutive wurden sowohl der Tatverdächtige als auch der Beamte verletzt. Beide sind nach der medizinischen Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht worden. Zur Schwere der Verletzungen wollte sich die Polizei nicht äußern – nach Informationen der „Krone“ schwebt der Angreifer in Lebensgefahr, der Polizist dürfte indes nur leichte Verletzungen erlitten haben.
Anrainer durften Häuser nicht verlassen
Während des Einsatzes wurden die Anrainer aufgefordert, ihre Häuser aus Sicherheitsgründen nicht zu verlassen. Seitens der Polizei wird betont, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte Dritte bestanden habe.
Die Landespolizeidirektion Vorarlberg hat angekündigt, im Rahmen eines Pressestatements um 17.30 Uhr weitere Informationen preiszugeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.