Krawall-Jugendbande raubt Wienern den Schlaf

Problem bekannt

Selbiges schildert auch Bezirks-Chef Wilfried Zankl (SPÖ). „Eine außergewöhnliche Problemlage ist mir derzeit nicht bekannt“, erklärt er auf Nachfrage. Vereinzelt habe er aber Zuschriften zum Lärm im Miep-Gies-Park bekommen. Und diese lese und beantworte er immer, versichert Zankl. Doch: „Ungebührlich störender Lärm kann nur durch die Polizei verfolgt und geahndet werden.“ Tagsüber unterstütze der Bezirk mit den Fair-Play-Teams, die im öffentlichen Raum unterwegs sind. In den Nachtstunden sei dies aber nicht möglich.