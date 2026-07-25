Ex-Champion Preining feiert auch in Oschersleben

Der Oberösterreicher setzte sich am Samstag in Oschersleben in seinem Manthey-Porsche aus der Pole Position vor den beiden Deutschen Luca Engstler und Maro Engel durch. Der Tiroler Lucas Auer fuhr im Mercedes auf Rang vier und ist in der Meisterschaft sechs Punkte hinter seinem nun führenden Markenkollegen Engel Zweiter.