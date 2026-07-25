Ex-Champion Preining feiert auch in Oschersleben

Ex-Champion Thomas Preining hat seinen zweiten Saisonsieg im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) eingefahren.
Der Oberösterreicher setzte sich am Samstag in Oschersleben in seinem Manthey-Porsche aus der Pole Position vor den beiden Deutschen Luca Engstler und Maro Engel durch. Der Tiroler Lucas Auer fuhr im Mercedes auf Rang vier und ist in der Meisterschaft sechs Punkte hinter seinem nun führenden Markenkollegen Engel Zweiter.
Rang vier in Gesamtwertung
Preining, der bereits zum Saisonauftakt Ende April in Spielberg triumphiert hat, liegt mit 27 Punkten Rückstand in der Gesamtwertung auf Rang vier. Am Sonntag folgt in Oschersleben ein weiterer Lauf. Drei Stationen mit je zwei Rennen sind danach noch ausständig.
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