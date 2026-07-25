Windhund „Fritz“ musste von Berg gerettet werden

Zweiter Hund getragen

Weil die Verletzung von „Fritz“ so schlimm war, wurde der Windhund nach einer Infusion mithilfe einer Trage und Tüchern sicher ins Tal gebracht. Ein zweiter Hund wurde von den Bergrettern dann doch getragen: Er hatte offenbar einen Schock erlitten. Gegen 20.30 Uhr erreichte die Gruppe den Parkplatz am Gleinkersee. Der verletzte Hund wurde in die Tierklinik nach Sattledt gebracht.