Heimische Landwirtschaft als Energielieferant

Auf den ersten Blick wirkt der Hof von Familie Kruschitz aus Wellersdorf bei Ludmannsdorf wie ein hochmoderner landwirtschaftlicher Betrieb. „Bei uns werden die Kühe automatisch gemolken und auch die Fütterung funktioniert teils vollautomatisch“, erklärt Alex Kruschitz, der den Betrieb von seinen Eltern übernommen hat. Aber das Anwesen hat noch viel mehr zu bieten. Denn nur wenige Meter vom hochmodernen Stall entfernt erhebt sich eine dunkelgrüne Kuppel: der Gasspeicher einer Biogasanlage.