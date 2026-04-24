Heimische Landwirtschaft als Energielieferant

Durch die steigenden Rohstoffkosten gewinnen erneuerbare Energiequellen immer mehr an Bedeutung. Und während Wasserkraft, Sonnen- und Windenergie in aller Munde sind, wird auf eine Energieform oftmals vergessen: Biogas. Die „Krone“ besuchte eine Anlage und blickte hinter die Kulissen.
Auf den ersten Blick wirkt der Hof von Familie Kruschitz aus Wellersdorf bei Ludmannsdorf wie ein hochmoderner landwirtschaftlicher Betrieb. „Bei uns werden die Kühe automatisch gemolken und auch die Fütterung funktioniert teils vollautomatisch“, erklärt Alex Kruschitz, der den Betrieb von seinen Eltern übernommen hat. Aber das Anwesen hat noch viel mehr zu bieten. Denn nur wenige Meter vom hochmodernen Stall entfernt erhebt sich eine dunkelgrüne Kuppel: der Gasspeicher einer Biogasanlage.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.