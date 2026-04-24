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Biogas als Alternative

Heimische Landwirtschaft als Energielieferant

Kärnten
24.04.2026 07:00
Diese Biogasanlage liefert Energie für rund 700 Haushalte.
Diese Biogasanlage liefert Energie für rund 700 Haushalte.(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Durch die steigenden Rohstoffkosten gewinnen erneuerbare Energiequellen immer mehr an Bedeutung. Und während Wasserkraft, Sonnen- und Windenergie in aller Munde sind, wird auf eine Energieform oftmals vergessen: Biogas. Die „Krone“ besuchte eine Anlage und blickte hinter die Kulissen.

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Auf den ersten Blick wirkt der Hof von Familie Kruschitz aus Wellersdorf bei Ludmannsdorf wie ein hochmoderner landwirtschaftlicher Betrieb. „Bei uns werden die Kühe automatisch gemolken und auch die Fütterung funktioniert teils vollautomatisch“, erklärt Alex Kruschitz, der den Betrieb von seinen Eltern übernommen hat. Aber das Anwesen hat noch viel mehr zu bieten. Denn nur wenige Meter vom hochmodernen Stall entfernt erhebt sich eine dunkelgrüne Kuppel: der Gasspeicher einer Biogasanlage.

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