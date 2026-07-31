Radfahrer (34) stürzt über 15 Meter hohe Felswand

Alarmierte selbst die Retter

Der Mann stürzte in der Folge mehrere Meter über eine Böschung und anschließend über eine rund 15 Meter hohe Felswand ab. Er rutschte weiter, bis er schließlich rund 100 Meter unterhalb der Unfallstelle in einem Bachbett schwer verletzt zum Liegen kam. Glücklicherweise gelang es dem 34-Jährigen noch, selbstständig einen Notruf abzusetzen.