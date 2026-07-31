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Dramatischer Unfall

Radfahrer (34) stürzt über 15 Meter hohe Felswand

Chronik
31.07.2026 11:56
Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.(Bild: Christian Jauschowetz)

Ein 34-jähriger Biker verlor am Donnerstagabend in Fraxern im Bezirk Feldkirch die Herrschaft über sein Gefährt und stürzte in die Tiefe. Obwohl schwer verletzt, konnte der Mann noch selbst die Einsatzkräfte alarmieren. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen.

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Ereignet hat sich der dramatische Vorfall am gegen 19.25 Uhr auf einer Forststraße, die von der Alpe Hohe Kugel talwärts führt. Ein 34-jähriger Mann verlor dort in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrrad und geriet über den Fahrbahnrand hinaus.

Alarmierte selbst die Retter
Der Mann stürzte in der Folge mehrere Meter über eine Böschung und anschließend über eine rund 15 Meter hohe Felswand ab. Er rutschte weiter, bis er schließlich rund 100 Meter unterhalb der Unfallstelle in einem Bachbett schwer verletzt zum Liegen kam. Glücklicherweise gelang es dem 34-Jährigen noch, selbstständig einen Notruf abzusetzen.

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Nach der Erstversorgung wurde er vom Team des Rettungshubschraubers geborgen und in ein Krankenhaus geflogen. Laut ersten Informationen besteht keine Lebensgefahr.

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