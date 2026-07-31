16-Jährige von Jugendlichen brutal überfallen

Nach Angaben der Polizei sollen die beiden Verdächtigen der 16-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihr anschließend ihre Wertgegenstände geraubt haben. Damit nicht genug: Die beiden sollen ihr Opfer danach auch noch mit dem Tod bedroht haben, sollte es den Vorfall bei der Polizei melden.