16-Jährige von Jugendlichen brutal überfallen

Zwei Jugendliche sollen eine 16-Jährige in Wiener Neustadt (NÖ) mehrfach ins Gesicht geschlagen, ausgeraubt und mit dem Tod bedroht haben. Die jüngere der beiden Verdächtigen ist erst 13 Jahre alt.
Unfassbare Szenen sollen sich Mittwochnachmittag in Wiener Neustadt abgespielt haben. Eine 16-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt soll gegen 16.50 Uhr von zwei Jugendlichen überfallen und brutal attackiert worden sein.
Nach Angaben der Polizei sollen die beiden Verdächtigen der 16-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihr anschließend ihre Wertgegenstände geraubt haben. Damit nicht genug: Die beiden sollen ihr Opfer danach auch noch mit dem Tod bedroht haben, sollte es den Vorfall bei der Polizei melden.
19-Jährige mit Beute erwischt
Davon ließ sich die Jugendliche jedoch nicht einschüchtern. Sie wandte sich an die Polizeiinspektion Burgplatz und schilderte den Beamten den Vorfall. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine 19-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen mit den geraubten Wertgegenständen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei ihrer Einvernahme zeigte sie sich teilgeständig.
Auch die mutmaßliche zweite Täterin, ein 13-jähriges Mädchen aus Wiener Neustadt, wurde ausgeforscht. Die 19-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Die 16-Jährige erlitt bei dem Überfall Verletzungen unbestimmten Grades.
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