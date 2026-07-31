Wo aus rohen Brettern edle Türen & Fenster werden

Jung treffen auf Erfahrene

Zurück zu den Mitarbeitern: Da gibt es natürlich Lehrlinge, die dem Meister stets großes Anliegen sind und waren; auch als er Wettbewerbe veranstaltete, um das Handwerk hoch zu halten. Und nicht wenige seiner Lehrlinge sind geblieben; oft Jahrzehnte, einige das ganze Berufsleben lang. Da treffen dann in den Teams Junge auf Erfahrene. Etwa wenn ganze Kurhäuser, auch in anderen Bundesländern, mit Erzeugnissen aus Proboj veredelt werden. Von dort, wo Handwerk heute noch goldenen Boden hat.