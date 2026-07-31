Dieser Flüchtlings-Ansturm kann kein Zufall sein

Hintergrund war damals der Konflikt um die ehemals spanische Kolonie in der Westsahara, die – seit dem Abzug der Spanier – von Marokko beansprucht wird, nicht zuletzt wegen der vielen Bodenschätze. Unterstützt von Algerien und eben teilweise auch Spanien, beanspruchen die Saharauis mit ihrem militärischen Arm, der Polisario, die Unabhängigkeit. Eine von der UNO verlangte Abstimmung darüber findet aber wegen diverser Differenzen seit Jahrzehnten nicht statt.