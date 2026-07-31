Waldbrand in Osttirol: 170 Florianis im Einsatz

„Aufgrund des leichten Südwindes drohte sich der Brand auszubreiten“, so Kofler. „Zusätzlich stellten die enorme Hitze am Berghang sowie die Zubringung von Löschwasser zum Brandort eine enorme Herausforderung dar.“ Daher wurden sofort weitere Feuerwehren nachalarmiert und auch die Unterstützung von vier Hubschraubern und des Flugdienstes angefordert.