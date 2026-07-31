Dürre bringt altes „Geisterschiff“ zum Vorschein

Die Geschichte der „Conny“

Das Schiff soll ursprünglich den Namen „Conny“ getragen haben. In den 1990er-Jahren gehörte der Aalschokker wohl einem Fischer, der unter dem Spitznamen „Aal-Friedel“ bekannt gewesen sein soll. Der Mann soll fast zwei Jahre lang seine ehemalige Partnerin und deren neuen Freund verfolgt haben. Bei dem neuen Partner handelte es sich laut den Berichten um seinen früheren besten Freund.