Maschine muss umkehren
Blitz trifft Eurowings-Flugzeug am Weg nach Wien
Schrecksekunde in den Lüften: Eine Eurowings-Maschine ist auf dem Weg von Stuttgart nach Wien von einem Blitz getroffen worden. Das Flugzeug kehrte um.
Die Maschine war bereits in der Luft, als der Blitz einschlug, wie eine Eurowings-Sprecherin sagte. Vorsorglich sei die Maschine zur technischen Überprüfung nach Stuttgart umgekehrt. Die Flugsicherheit sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. Die Maschine landete etwa 40 Minuten nach dem Einschlag wieder am Ausgangsflughafen.
Flieger wird inspiziert
Insgesamt hatten sich 106 Fluggäste und die Besatzung an Bord befunden. Die Flugreisenden wurden auf andere Flüge umgebucht. Techniker inspizierten den Flieger nach dem Vorfall am Donnerstagabend. Im Laufe des Tages werde der Airbus A320 laut Sprecherin wieder abheben können. Zuerst berichteten die „Stuttgarter Nachrichten“.
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