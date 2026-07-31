Blitz trifft Eurowings-Flugzeug am Weg nach Wien

Die Maschine war bereits in der Luft, als der Blitz einschlug, wie eine Eurowings-Sprecherin sagte. Vorsorglich sei die Maschine zur technischen Überprüfung nach Stuttgart umgekehrt. Die Flugsicherheit sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. Die Maschine landete etwa 40 Minuten nach dem Einschlag wieder am Ausgangsflughafen.