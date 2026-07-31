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Maschine muss umkehren

Blitz trifft Eurowings-Flugzeug am Weg nach Wien

Ausland
31.07.2026 12:42
Die Maschine war schon in der Luft, als sie vom Blitz getroffen wurde. (Archivbild)
Die Maschine war schon in der Luft, als sie vom Blitz getroffen wurde. (Archivbild)(Bild: photogoodwin - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schrecksekunde in den Lüften: Eine Eurowings-Maschine ist auf dem Weg von Stuttgart nach Wien von einem Blitz getroffen worden. Das Flugzeug kehrte um.

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Die Maschine war bereits in der Luft, als der Blitz einschlug, wie eine Eurowings-Sprecherin sagte. Vorsorglich sei die Maschine zur technischen Überprüfung nach Stuttgart umgekehrt. Die Flugsicherheit sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. Die Maschine landete etwa 40 Minuten nach dem Einschlag wieder am Ausgangsflughafen.

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