Kurz vor Liga-Start: Goiginger hat neuen Klub

Die WSG Tirol kann zum Saisonstart in der Bundesliga auch auf Thomas Goiginger bauen.
Der 33-jährige Offensivspieler wechselte am Freitag ablösefrei zu den Tirolern und trainierte an diesem Tag auch erstmals mit seinen neuen Kollegen.
Der Salzburger absolvierte vergangene Saison 22 Pflichtspiele für Absteiger Blau-Weiß Linz. Laut WSG-Sport-Manager Stefan Köck verleiht Goiginger dem Offensivspiel seines Teams „zusätzliche Qualität, Variabilität, Wucht und Erfahrung“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.