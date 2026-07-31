Alarm! Den ÖSV-Assen schmilzt der Gletscher weg

Das große Problem soll dabei gar nicht der Zustand der Piste sein, sondern eher die Liftspur. Wie ein namentlich nicht genannter Trainer der Online-Plattform „skinews.ch“ schildert, würden die Gletscherspalten in diesem Bereich immer mehr zu seinem Sicherheitsproblem. Die Bergbahnen wollten sich bislang nicht zur Situation äußern.

Die WC3-Trainingsgruppe war noch am Freitagvormittag davon ausgegangen, dass das zehntägige Camp wie geplant stattfinden wird, ehe kurz Vormittag die finale Absage kam.