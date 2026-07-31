Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zermatt-Camp gecancelt

Alarm! Den ÖSV-Assen schmilzt der Gletscher weg

Ski Alpin
31.07.2026 12:16
Das ist das letzte Bild, das die Webcam am Plateau Rosa am Mittwoch um 10 Uhr aufgenommen hat. ...
Das ist das letzte Bild, das die Webcam am Plateau Rosa am Mittwoch um 10 Uhr aufgenommen hat. Seither ist sie offline.(Bild: Webcam/https://cervinia.panomax.com/plateau-rosa)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Die brütende Hitze macht auch vor den höchsten Bergregionen keinen Halt! Selbst auf dem Gletscher oberhalb von Zermatt, der auf 3500 Meter und höher liegt, klettert das Thermometer mittlerweile regelmäßig in Richtung 15 Grad Plus. Am heutigen Freitag sind die zwei Schlepplifte am Plateau Rosa zwar noch geöffnet, wie es am Samstag weitergeht, ist allerdings noch unklar. Das hat auch Auswirkungen auf das Training von der ÖSV-Asse.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Das Trainingslager der WC3-Trainingsgruppe, das am Dienstag in Zermatt hätte beginnen sollen, ist bereits gecancelt“, wurde vom ÖSV auf „Krone“-Anfrage bestätigt. Auch die Weltcup-Trainingsgruppe 1 von Trainer Andi Evers, die erst am Mittwoch ins schweizerische Wallis gereist war, wird ihre Zelte wieder abreißen.

Vor zwei Monaten, am 31. Mai, war die Welt am Plateau Rosa noch einigermaßen in Ordnung.
Vor zwei Monaten, am 31. Mai, war die Welt am Plateau Rosa noch einigermaßen in Ordnung.(Bild: Webcam/https://cervinia.panomax.com/plateau-rosa)

Das große Problem soll dabei gar nicht der Zustand der Piste sein, sondern eher die Liftspur. Wie ein namentlich nicht genannter Trainer der Online-Plattform „skinews.ch“ schildert, würden die Gletscherspalten in diesem Bereich immer mehr zu seinem Sicherheitsproblem. Die Bergbahnen wollten sich bislang nicht zur Situation äußern.
Die WC3-Trainingsgruppe war noch am Freitagvormittag davon ausgegangen, dass das zehntägige Camp wie geplant stattfinden wird, ehe kurz Vormittag die finale Absage kam.

EC-Damen hatten gute Bedingungen
Auch die ÖSV-Damen sind von der Situation in Zermatt betroffen. „Zuletzt war das Europacup-Team von Trainer Michael Rahm vor Ort und hatte noch verhältnismäßig gute Bedingungen“, erklärt Neo-Cheftrainer Hannes Zöchling. „Ich habe inzwischen aber auch von den Problemen vor Ort gehört.“ Ab 10. August wäre ein Trainingscamp der WC2-Speed-Damen im Wallis geplant gewesen, das wird nun aber aller Voraussicht nach ausfallen.

ÖSV-Damencheftrainer Hannes Zöchling nimmt die Situation gelassen.
ÖSV-Damencheftrainer Hannes Zöchling nimmt die Situation gelassen.(Bild: GEPA)

Saas-Fee ist noch geöffnet
„Wir müssen uns an die Gegebenheiten anpassen“, nimmt es Zöchling gelassen. Aktuell kann noch im wenige Kilometer Luftlinie entfernten Gletscher von Saas-Fee trainiert werden, aber auch dort wird die Situation in Anbetracht der hohen Temperaturen immer prekärer.

Südamerika versinkt im Schnee
Gute Nachrichten kommen hingegen aus Übersee. Die Skigebiete in Südamerika versinken geradezu im Schnee. „Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten, dass es dort Schnee gibt“, sagt Zöchling. „Allerdings muss der auch zuerst einmal präpariert werden.“ Die ersten ÖSV-Teams planen ab Mitte August in Richtung Südamerika abzuheben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
31.07.2026 12:16
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Zermatt
ÖSV
AlarmGletscher
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
127.480 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Wien
Der traurige Tod nach einem lapidaren Knochenbruch
84.480 mal gelesen
Renate Hobiger kann nicht fassen, dass ihr Ehemann Alfred sterben musste. Sie erhebt schwere ...
Tirol
Unwetter: Spur der Verwüstung, Video zeigt Mure
81.557 mal gelesen
Das Unwetter sorgte für eine Spur der Verwüstung. Links das Klärwerk in Sölden. Rechts ...
Außenpolitik
Chaos in Ceuta! 49.000 Migranten stürmen Exklave
1134 mal kommentiert
Rund 49.000 Menschen sollen in die spanische Exklave Ceuta geströmt sein. Hunderte Migranten ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
984 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
963 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Mehr Ski Alpin
Zermatt-Camp gecancelt
Alarm! Den ÖSV-Assen schmilzt der Gletscher weg
Sport Tv Logo
Ski-Ass Babinsky:
„Deutsche haben nie versucht, mich abzuwerben“
Ski-Kollegen gefällt‘s
„Endlich da!“ Kristoffersen zeigt sein Babyglück
Nach Horror-Monaten
„Herz geraubt!“ Neue Energie für das Ski-Comeback
Sport Tv Logo
Denkt an Karriereende
ÖSV-Athlet: „Möchte keine Schmerzen mehr haben!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf