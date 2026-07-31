Hartberger setzen auf künftigen Superstar

Bei Liga-Krösus Salzburg startet Hartberg Samstagabend in die Bundesliga. Bei den Oststeirern ist vieles neu, nach dem Abgang von Tom Hülsmann (Stade Reims) auch die Nummer eins zwischen den Pfosten. Der Ungar Armin Pesci kam auf Leihbasis vom FC Liverpool und will sich beim TSV für höhere Aufgaben an der Anfield Road empfehlen.