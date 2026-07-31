Hartberger setzen auf künftigen Superstar

Bei Liga-Krösus Salzburg startet Hartberg Samstagabend in die Bundesliga. Bei den Oststeirern ist vieles neu, nach dem Abgang von Tom Hülsmann (Stade Reims) auch die Nummer eins zwischen den Pfosten. Der Ungar Armin Pesci kam auf Leihbasis vom FC Liverpool und will sich beim TSV für höhere Aufgaben an der Anfield Road empfehlen.
Hartberg, Donnerstagvormittag. Bei 31 Grad brütet die Hitze über dem Trainingsplatz unweit des TSV-Stadions. Markus Schopp, das Kapperl tief ins Gesicht gezogen und die Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen, gibt seiner Mannschaft die letzten taktischen anweisungen für das Salzburg-Match auf den Weg. Lukas Klinger, Hartbergs neuer Tormanntrainer, arbeitet derweil mit Armin Pecsi.
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