Mit Messer: Steirer drohte Partnerin umzubringen

48-Jähriger kehrte zurück, schlug gegen das Fenster

Der betrunkene 48-Jährige zeigte sich im konkreten Fall nicht einsichtig. Trotz des bestehenden Betretungs- und Annäherungsverbots kehrte er in der Nacht mehrfach zur Wohnung zurück. Er versuchte, durch Schläge gegen das Fenster und über eine Terrassentür, in die Wohnung zu kommen. „In solchen Situationen bleibt die Streife meist in der Gegend“, so Lamb. So ermahnte diese den Tatverdächtigen mehrmals. Nachdem dieser das zum dritten Mal missachtet hatte, nahm die Streife ihn fest und lieferte ihn per Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini ein.