Aus Protest! Infantino-Vertrauter tritt zurück

Wichtig ist es, dem 70-Jährigen dabei klarzustellen, dass er selbst nichts mit den Plänen zu tun hatte, Anteile an der Fußball-WM zu verkaufen. „Ich war an diesem Vorschlag in keiner Weise beteiligt und lehne ihn entschieden ab. Es ist ein schlechtes Geschäft für die FIFA-Mitgliedsverbände, ein schlechtes Geschäft für den Fußball und ein schlechtes Geschäft für die langfristige Zukunft dieses Sports“, rechnet er knallhart ab.