Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Knallharte Abrechnung

Aus Protest! Infantino-Vertrauter tritt zurück

Fußball International
31.07.2026 12:28
Carlos Codeiro (links) hat kein Verständnis für die Pläne von FIFA-Boss Gianni Infantino.
Carlos Codeiro (links) hat kein Verständnis für die Pläne von FIFA-Boss Gianni Infantino.(Bild: AFP/DOUG MILLS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nächster bitterer Rückschlag für FIFA-Boss Gianni Infantino! Aus Protest gegen seinen Plan, Anteile an der Weltmeisterschaft an Investoren zu verkaufen, tritt nun auch noch einer seiner engsten Vertrauten zurück. Carlos Codeiro rechnet in einem Statement zudem knallhart ab, wie „Sky News“ berichtet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Als leitender Berater des FIFA-Präsidenten, ehemaliger Banker und lebenslanger Fußballfan kann ich nicht tatenlos zusehen, wie die FIFA den Verkauf einer Beteiligung an der Weltmeisterschaft in Erwägung zieht“, beginnt Cordeiro das Statement, mit dem er seinen Rücktritt erklärt. 

Lesen Sie auch:
FIFA-Boss Gianni Infantino
Mehrheit ist dagegen
Nächste Pleite für Infantino! WM-Plan droht Aus
31.07.2026
Feuriges Statement
Hoeneß zu Infantino: „… dann kann er das haben!“
31.07.2026

Wichtig ist es, dem 70-Jährigen dabei klarzustellen, dass er selbst nichts mit den Plänen zu tun hatte, Anteile an der Fußball-WM zu verkaufen. „Ich war an diesem Vorschlag in keiner Weise beteiligt und lehne ihn entschieden ab. Es ist ein schlechtes Geschäft für die FIFA-Mitgliedsverbände, ein schlechtes Geschäft für den Fußball und ein schlechtes Geschäft für die langfristige Zukunft dieses Sports“, rechnet er knallhart ab.

Carlos Cordeiro (links) mit Gianni Infantino zu Besuch bei US-Präsident Donald Trump.
Carlos Cordeiro (links) mit Gianni Infantino zu Besuch bei US-Präsident Donald Trump.(Bild: AP/Doug Mills)

Schließlich spricht er noch eine Empfehlung an die Mitgliedsverbände aus. „Der Fußball spielt in meinem Leben eine zentrale Rolle, und nach mehr als 35 Jahren im Bankwesen verstehe ich sowohl den Wert dieses Vermögenswerts als auch die Konsequenzen, die mit der Abgabe eines Teils davon verbunden sind. Deshalb sollte dieser Vorschlag abgelehnt werden.“

Widerstand wird immer größer
Doch schon zuvor hatte sich vonseiten der kontinentalen Verbände großer Widerstand geregt. Nach der UEFA und dem CONCACAF stimmte am Freitag schließlich auch der asiatische Verband AFC gegen das Vorhaben von Infantino. Dieser gerät damit immer mehr unter Druck.

Lesen Sie auch:
Gianni Infantino (Mitte) gratuliert Spaniens WM-Held Dani Olmo. Kassiert der FIFA-Boss bald so ...
Wird die WM verkauft?
Irrer Plan von Infantino: Zehnfaches Gehalt winkt!
29.07.2026
Bayern-Klartext
Infantinos WM-Verkaufspläne? „Das ekelt mich an!“
29.07.2026
Verkauftes Turnier?
ÖFB-Boss Pröll reagiert auf Infantinos WM-Pläne
29.07.2026
„Fußball gehört Fans“
Jetzt liest Babler FIFA-Boss Infantino die Leviten
30.07.2026
Wird er Gegenkandidat?
UEFA-Plan: Infantino-Rivale soll die WM retten
30.07.2026

Erst am Dienstag hatte der Weltverband angekündigt, über die geplante Tochtergesellschaft FFE mehr als vier Milliarden Dollar (3,49 Mrd. Euro) von externen Investoren einwerben zu wollen. Auch künftige WM-Turniere sollen dann unter dem Dach der neu gegründeten FFE organisiert werden, dessen Mehrheitseigentümer der Weltverband wäre. Der Weltverband setzte mit 19. September eine Frist für die Zustimmung zum geplanten Investorendeal und versprach im Gegenzug eine Sonderzahlung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
31.07.2026 12:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
127.480 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Wien
Der traurige Tod nach einem lapidaren Knochenbruch
84.480 mal gelesen
Renate Hobiger kann nicht fassen, dass ihr Ehemann Alfred sterben musste. Sie erhebt schwere ...
Tirol
Unwetter: Spur der Verwüstung, Video zeigt Mure
81.557 mal gelesen
Das Unwetter sorgte für eine Spur der Verwüstung. Links das Klärwerk in Sölden. Rechts ...
Außenpolitik
Chaos in Ceuta! 49.000 Migranten stürmen Exklave
1134 mal kommentiert
Rund 49.000 Menschen sollen in die spanische Exklave Ceuta geströmt sein. Hunderte Migranten ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
984 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
963 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Mehr Fußball International
Knallharte Abrechnung
Aus Protest! Infantino-Vertrauter tritt zurück
Kein Unbekannter
Nachfolger für Klopp bei Red Bull steht fest
Terminplan steht
Wann Salzburg im Europacup gegen Pafos spielt
Mehrheit ist dagegen
Nächste Pleite für Infantino! WM-Plan droht Aus
Was steckt dahinter?
Abgetaucht, dann Videos: Krimi um Serie-A-Kicker!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf