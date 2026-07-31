Opfer mit Stichwunden: Verdächtiger ist erst 15

Festnahme im Fall jenes 19-Jährigen, der Mitte Juli schwer verletzt in Wien-Favoriten vorgefunden worden war: Laut Polizei konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden, der das Opfer attackiert und ihm mehrere Stichverletzungen beigebracht hatte. Der mutmaßliche Täter ist erst 15 Jahre alt.