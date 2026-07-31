Opfer mit Stichwunden: Verdächtiger ist erst 15

Festnahme im Fall jenes 19-Jährigen, der Mitte Juli schwer verletzt in Wien-Favoriten vorgefunden worden war: Laut Polizei konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden, der das Opfer attackiert und ihm mehrere Stichverletzungen beigebracht hatte. Der mutmaßliche Täter ist erst 15 Jahre alt.
Der blutigen Attacke am Laubeplatz war offenbar ein Streit vorausgegangen, in dessen Folge der junge Verdächtige mehrfach zustach und nach dem Angriff in Richtung Axlingergasse floh.
Alarmierte Beamte entdeckten bei ihrem Eintreffen das Opfer blutüberströmt am Boden, es hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten und wurde ins Spital eingeliefert.
Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei den dringend Tatverdächtigen ausforschen. Am Donnerstag wurde der mutmaßliche Täter, ein 15 Jahre alter Syrer, zu Hause festgenommen. Geständig zeigte sich der Teenager in der Vernehmung nicht. Er befindet sich in Haft.
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