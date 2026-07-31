Buchungslage in Österreich vorerst durchwachsen

Nach dem leichten Nächtigungsplus gegenüber dem Vorjahr von 1,5 Prozent in den Monaten Mai und Juni, das die Statistik Austria kürzlich bekanntgab, und mit Blick auf die bisher vorliegenden weiteren Buchungen sei die heimische Hotellerie „vorsichtig optimistisch“.

Krieg bremst Reiselust

Die Kriegswirren verunsichern und bremsen die Reiselust. „Noch stärker ist natürlich der Effekt auf die arabischen Märkte“, so ÖHV-Vertreter Martin Stanits. Zum Auftakt der heurigen Sommersaison verbuchten die heimischen Beherbergungsbetriebe hier für Mai und Juni gegenüber dem Vorjahr einen Einbruch bei den Buchungen von 43,8 Prozent auf 138.000 Nächtigungen.