Buchungslage in Österreich vorerst durchwachsen

Die aktuelle Buchungslage in den heimischen Hotels ist laut Österreichischer Hotelvereinigung durchwachsen. Der Start in den Sommer ist nicht überall zufriedenstellend gelaufen. Die Nachfrage im Juli und August sei gut.
Nach dem leichten Nächtigungsplus gegenüber dem Vorjahr von 1,5 Prozent in den Monaten Mai und Juni, das die Statistik Austria kürzlich bekanntgab, und mit Blick auf die bisher vorliegenden weiteren Buchungen sei die heimische Hotellerie „vorsichtig optimistisch“.
Krieg bremst Reiselust
Die Kriegswirren verunsichern und bremsen die Reiselust. „Noch stärker ist natürlich der Effekt auf die arabischen Märkte“, so ÖHV-Vertreter Martin Stanits. Zum Auftakt der heurigen Sommersaison verbuchten die heimischen Beherbergungsbetriebe hier für Mai und Juni gegenüber dem Vorjahr einen Einbruch bei den Buchungen von 43,8 Prozent auf 138.000 Nächtigungen.
Der Anteil an den Gesamtbuchungen in Österreich, die in dem Zeitraum bei mehr als 22 Millionen Nächtigungen lagen, war zwar gering. „Das sind aber schon auch Gäste, die besonders viel Geld hier im Land lassen“, erklärte der Branchensprecher. Diese Einnahmen fehlen nun. „Das schmerzt natürlich.“
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