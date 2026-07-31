So werden die Windradflügel zum Windpark gebracht

16 Jahre für acht Windräder

So könnte es bald zu einem Abschluss eines Prozesses kommen, der vor fast 16 Jahren begonnen hatte. „2010 habe ich das Projekt erstmals dem Gemeinderat in Frantschach St. Gertraud vorgestellt. Die Standortgemeinde hat das ökologische Projekt von Anfang an positiv unterstützt“, betont Dorner. Für den Windpark war eine UVP notwendig – weit mehr als 100 Auflagen wurden im Rahmen des Bewilligungsverfahrens kontrolliert.