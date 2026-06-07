Asphalt brach auf: Zwei Autos landen in der Mauer

Charles Leclerc schied am Sonntag beim Grand Prix von Monaco einen Podestplatz vor Augen in der Schlussphase aus. Der Monegasse krachte in der 66. von 78 Runden in die Mauer – offenbar wegen eines aufgebrochenen Aspahlts.
Kurz zuvor war Lance Stroll in der Barriere gelandet, weshalb das Safety Car auf die Strecke kam. Als es dann wieder richtig losging, crashte Leclerc seinen Boliden an derselben Stelle wie Stroll.
Die Folge: Die Rote Flagge wurde geschwenkt, das Rennen unterbrochen. Leclerc blieb bei dem Crash genauso wie Stroll zum Glück unverletzt.
Offenbar war an der Unfallstelle Aspahlt aufgebrochen, weshalb Stroll und Leclerc die Kontrolle verloren und in der Mauer landeten.
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