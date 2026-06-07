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Esel auf Abwegen

Polizei-Eskorte für zwei tierische Ausreißer

Vorarlberg
07.06.2026 17:00
Die Beamten begleiteten die Vierbeiner auf ihrem Marsch.
Die Beamten begleiteten die Vierbeiner auf ihrem Marsch.(Bild: Polizei)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein tierischer Einsatz hielt Anfang der Woche die Polizei in Schwarzach und Wolfurt in Vorarlberg in Atem und sorgte für Schmunzeln in den Gemeinden. Alles begann mit einem Anruf bei der Dienststelle: Auf der Hofsteigstraße in Schwarzach waren zwei frei laufende Esel gesichtet worden.

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Als die Beamten vor Ort eintrafen, fehlte von den Langohren zunächst jede Spur. Die beiden Ausreißer hatten offenbar andere Pläne und marschierten zielstrebig weiter in Richtung Nachbargemeinde Wolfurt.

Da sich die Tiere nicht einfach stoppen ließen, entschied sich die Polizei für eine ungewöhnliche Maßnahme: Eine offizielle Eskorte. Professionell und mit dem nötigen Sicherheitsabstand begleiteten die Beamten die Vierbeiner auf ihrem Fußmarsch, um Gefahren im Straßenverkehr zu verhindern.

Auf dem Weg zur Weide.
Auf dem Weg zur Weide.(Bild: Polizei)

Freudiges Wiedersehen mit zwei Pferden
Dank des koordinierten Einsatzes der Polizeiinspektion Wolfurt nahm das tierische Abenteuer schließlich ein glückliches Ende. Die Esel wurden sicher zu einer schönen, grünen Weide geleitet, auf der sie bereits sehnsüchtig erwartet wurden: Zwei Pferde begrüßten die Ausreißer – großes und freudiges Wiedersehen inklusive.

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