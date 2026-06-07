Polizei-Eskorte für zwei tierische Ausreißer

Ein tierischer Einsatz hielt Anfang der Woche die Polizei in Schwarzach und Wolfurt in Vorarlberg in Atem und sorgte für Schmunzeln in den Gemeinden. Alles begann mit einem Anruf bei der Dienststelle: Auf der Hofsteigstraße in Schwarzach waren zwei frei laufende Esel gesichtet worden.
Als die Beamten vor Ort eintrafen, fehlte von den Langohren zunächst jede Spur. Die beiden Ausreißer hatten offenbar andere Pläne und marschierten zielstrebig weiter in Richtung Nachbargemeinde Wolfurt.
Da sich die Tiere nicht einfach stoppen ließen, entschied sich die Polizei für eine ungewöhnliche Maßnahme: Eine offizielle Eskorte. Professionell und mit dem nötigen Sicherheitsabstand begleiteten die Beamten die Vierbeiner auf ihrem Fußmarsch, um Gefahren im Straßenverkehr zu verhindern.
Freudiges Wiedersehen mit zwei Pferden
Dank des koordinierten Einsatzes der Polizeiinspektion Wolfurt nahm das tierische Abenteuer schließlich ein glückliches Ende. Die Esel wurden sicher zu einer schönen, grünen Weide geleitet, auf der sie bereits sehnsüchtig erwartet wurden: Zwei Pferde begrüßten die Ausreißer – großes und freudiges Wiedersehen inklusive.
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