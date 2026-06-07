ÖVV-Frauen besiegten Island in der European League

Österreichs Volleyball-Frauen-Nationalteam hat im zweiten Spiel der CEV European League den ersten Sieg gefeiert.
Die ÖVV-Auswahl behielt am Sonntag im Multiversum in Schwechat gegen Island mit 3:0 (15,13,23) die Oberhand und schrieb nach dem 0:3 gegen die Slowakei voll an. Zu jeder Zeit wurden die Gastgeberinnen ihrer Favoritenrolle gerecht. Nach 74 Minuten konnte der erste Matchball verwertet werden.
Beste Scorerinnen waren Kora Schaberl und Anamarija Galic mit 15 Punkten.
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