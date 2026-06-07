ÖVV-Frauen besiegten Island in der European League

Die ÖVV-Auswahl behielt am Sonntag im Multiversum in Schwechat gegen Island mit 3:0 (15,13,23) die Oberhand und schrieb nach dem 0:3 gegen die Slowakei voll an. Zu jeder Zeit wurden die Gastgeberinnen ihrer Favoritenrolle gerecht. Nach 74 Minuten konnte der erste Matchball verwertet werden.