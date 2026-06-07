Explosionsgeräusche: Tuner ging Polizei ins Netz

Bei Verkehrskontrollen auf der B164 im Gemeindegebiet von Maria Alm in Salzburg haben Polizisten am Freitag einen auffällig lauten Pkw gestoppt. Den Beamten war das Fahrzeug aufgrund mehrerer technischer Umbauten sowie explosionsartiger Geräusche aufgefallen.
Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten eine manipulierte Abgasanlage fest. Daraufhin wurde eine Lärmpegelmessung durchgeführt. Das Ergebnis lag deutlich über dem zulässigen Grenzwert: Statt der erlaubten 84 Dezibel wurden 99 Dezibel gemessen.
Aufgrund von Gefahr im Verzug wurden die Kennzeichen des Fahrzeugs noch vor Ort abgenommen. Zudem untersagten die Beamten die Weiterfahrt.
Gegen den Fahrzeuglenker werden Anzeigen erstattet. Darüber hinaus leiteten die zuständigen Behörden weitere Maßnahmen ein.
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