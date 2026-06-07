Armin Wolf: „Rassistische Fake-News-Schleuder“

Unter dem Posting häufen sich bereits die Kommentare. Wie stehen Sie zu dem Thema? Sollte der ORF seine Maßstäbe beim Zulassen von Bewerbern überdenken? Oder glauben Sie, dass ohnehin schon alles hinter den Kulissen ausgemacht ist? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Storypostings!