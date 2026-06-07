Armin Wolf: „Rassistische Fake-News-Schleuder“

Am kommenden Donnerstag wird feststehen, wer neue(r) ORF-Generaldirektor(in) sein wird. Während die Spannung steigt, erhitzen sich die Gemüter. So lässt „ZiB 2“-Moderator Armin Wolf nun mit einer ziemlich deutlichen Ansage aufhorchen ...
Ein Auge auf den heiß umkämpften Chefsessel im Öffentlich-Rechtlichen hat bekanntlich auch die Medienchefin Eva Schütz – bekanntlich liiert mit dem ehemaligen SPÖ-Tirol-Vorsitzenden Georg Dornauer – geworfen. Sie ist aktuell als Herausgeberin eines einschlägigen Onlinemediums tätig, seit Jänner 2024 dort auch Chefredakteurin.
Nominiert von Stiftungsrat
Vor der offiziellen ORF-Entscheidung am 11. Juni müssen die Bewerber ein Hearing absolvieren. Daran dürfen allerdings nur jene Kandidaten teilnehmen, die zuvor von einem Stiftungsrat nominiert wurden – und Schütz konnte hier bereits auf Gregor Schütze, stellvertretender Stiftungsratschef, zählen.
Bei Wolf sorgt dies für Kopfschütteln. „Der stv. Vorsitzende des Stiftungsrats ist offenbar der Meinung, dass die Herausgeberin einer rechten, rassistischen Fake News-Schleuder (die praktisch täglich den ORF diffamiert und Millionenverluste produziert) als ORF-Generaldirektorin geeignet ist“, platzte dem ORF-Star auf Bluesky der Kragen.
Unter dem Posting häufen sich bereits die Kommentare. Wie stehen Sie zu dem Thema? Sollte der ORF seine Maßstäbe beim Zulassen von Bewerbern überdenken? Oder glauben Sie, dass ohnehin schon alles hinter den Kulissen ausgemacht ist? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Storypostings!
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