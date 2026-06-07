China: Roboter tritt Kind bei Vorführung in Bauch!

Das Kind ging daraufhin zu Boden, während die Maschine kurz das Gleichgewicht verlor und anschließend ihre Demonstration fortsetzte. Der Vorfall, der von zahlreichen Zuschauern beobachtet wurde, hat in sozialen Netzwerken Debatten darüber ausgelöst, wie sicher der Einsatz immer leistungsfähigerer Roboter (im öffentlichen Raum) tatsächlich ist.