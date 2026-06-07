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Video geht Viral

China: Roboter tritt Kind bei Vorführung in Bauch!

Ausland
07.06.2026 17:01
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Ein Video(siehe oben) aus der chinesischen Region Xinjiang sorgt derzeit für Diskussionen über die Sicherheit humanoider Roboter.

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Während einer öffentlichen Vorführung führte ein mit einer blauen Clownperücke ausgestatteter Unitree-G1-Roboter Kampfsportbewegungen vor, als er plötzlich einem Jungen einen Tritt in den Bauch versetzte.

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Das Kind ging daraufhin zu Boden, während die Maschine kurz das Gleichgewicht verlor und anschließend ihre Demonstration fortsetzte. Der Vorfall, der von zahlreichen Zuschauern beobachtet wurde, hat in sozialen Netzwerken Debatten darüber ausgelöst, wie sicher der Einsatz immer leistungsfähigerer Roboter (im öffentlichen Raum) tatsächlich ist.

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