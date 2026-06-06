Kanzler und Vizekanzler reisen zum ÖFB-Team

Für Stocker geht die Bedeutung der WM in Zeiten geopolitischer Spannungen über die Spiele hinaus. „Denn Sport kann Brücken bauen, wo man keine mehr vermutet hätte.“ Das Nationalteam habe gezeigt, was durch Zusammenhalt möglich ist. „Es ist auch ein Signal an die Menschen in Österreich: Glauben wir an unser Land und arbeiten wir gemeinsam am Aufschwung.“ Auch Babler will die Leistungen der Mannschaft entsprechend würdigen. „Gerade auch weil unser Team damit Vorbild für unsere Kinder und damit für die Sportlerinnen und Sportler von morgen ist.“