ÖFB-Gegner verlängert vor der WM mit Teamchef

Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft haben sich Österreichs WM-Gegner Algerien und Teamchef Vladimir Petkovic auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt.
Der Vertrag des kroatisch-schweizerischen Doppelstaatsbürgers und seines Betreuerstabs wurde bis 2028 verlängert, gab der algerische Verband am Sonntag bekannt. Der bisherige Kontrakt wäre nach dem WM-Turnier in Nordamerika abgelaufen.
„Vertrauen in geleistete Arbeit“
Die Verlängerung schon vor dem Turnier widerspiegelt „Stabilität und Vertrauen in die geleistete Arbeit“, gab der Verband bekannt. Petkovic hat die Mannschaft im Februar 2024 übernommen und weist mit 21 Siegen und nur drei Niederlagen in 28 Spielen eine beeindruckende Bilanz auf. Algerien ist am 27. Juni in Kansas City letzter Gegner der ÖFB-Auswahl in der Gruppe J.
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