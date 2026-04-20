Für mehr Sicherheit gibt es keinen zu hohen Preis

Alle anderen, und das sind etwa 95 Prozent (!), ereigneten sich an Bahnübergängen, wo nur eine rote Ampel leuchtet oder nur ein Stopp-Taferl steht. Das sollte allen Bahnstrecken-Betreibern (und ein paar betroffenen Grundstückseigentümern) zum Denken geben: Natürlich kostet mehr Sicherheit immer auch mehr Geld. Eine solche Schrankenanlage kommt schnell auf einen sechsstelligen Euro-Betrag.