Manningers Unfallort kriegt noch keine Schranken

Züge können von rechts oder links kommen – ein Missachten von Stopp-Tafel oder Lichtzeichen ist „lebensgefährlich“, so Gratzer. Das veranschaulichen Zahlen des VCÖ: Über das Jahr 2024 hat es österreichweit 43 Verkehrsunfälle an Eisenbahnkreuzungen gegeben – mit 54 Verletzten und vier Todesopfern. Nur zwei dieser 43 Unfälle ereigneten sich an Bahnübergängen mit Schranken. Bei 21 der 43 Unfälle gab es zumindest eine Lichtsignalanzeige, bei den restlichen 20 Unfällen waren die Bahnübergänge technisch nicht gesichert – nur Andreaskreuz und Stopp-Tafel.