Der Kellner als Sturm-Spion beim Frühstück

Vor zehn Jahren holte Gmunden-Trainer Christoph Brummayer bereits mit Bad Wimsbach den OÖ-Landescup. Morgen will er mit dem Team vom Traunsee gegen Hörsching einen Schritt zum 2. Titel machen. 2016 schaffte es der Coach, mit Wimsbach sogar in die 2. ÖFB-Cuprunde, wo Sturm eine Nummer zu groß war.
Vor exakt 10 Jahren hat Gmunden-Trainer Christoph Brummayer mit Bad Wimsbach den Landescup bereits gewonnen – damals im Elferschießen gegen Grieskirchen vor 2.500 Fans – was eine unglaubliche Euphorie auslöste. In Runde eins des ÖFB-Cups wurde daraufhin Austria Salzburg 3:1 eliminiert, ehe Branchenkrösus Sturm Graz als Gegner gezogen wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.