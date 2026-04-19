Der Kellner als Sturm-Spion beim Frühstück

Vor zehn Jahren holte Gmunden-Trainer Christoph Brummayer bereits mit Bad Wimsbach den OÖ-Landescup. Morgen will er mit dem Team vom Traunsee gegen Hörsching einen Schritt zum 2. Titel machen. 2016 schaffte es der Coach, mit Wimsbach sogar in die 2. ÖFB-Cuprunde, wo Sturm eine Nummer zu groß war.