Verkehrsminister Hanke bremst bei Preisbremsen

Stichwort Sprit: Österreichs Verkehrsminister, Peter Hanke (SPÖ), ist „kein Freund von Preiseingriffen“ und will sie nicht zur Regel machen. Bei ÖBB, Asfinag und Co. fordert er mit einem neuen Plan mehr Sparsamkeit ein.
Es gibt sie bei den Mieten, beim Sprit und auch bei den Lebensmitteln ist sie ab Juni geplant – die Preisbremse! Gerade die Maßnahme bei den Spritkosten hat nicht gerade einen Raketenstart hingelegt. Die OMV hat, wie berichtet, mehr oder weniger darauf gepfiffen.
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